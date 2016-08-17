Введення збору для впровадження накопичувальної пенсії недоцільно – Рева

Введення додаткового збору в розмірі 2%, який би скерували до накопичувального рівня пенсійної системи, є недоцільним на увазі існуючого дефіциту Пенсійного фонду, що забезпечує солідарний рівень пенсійної системи.

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на главу відомства Андрія Реву.

"При дефіциті коштів бюджету Пенсійного фонду в 145 мільярдів гривень з 257,2 мільярда гривень вилучати ще два відсотки та резервувати на накопичення недоцільно, нерозумно, неправильно", - цитує Реву прес-служба.

Міністр також зазначив, що з такою позицією згодний і ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Міжнародна організація праці.

Раніше Рева заявляв, що введення накопичувальної пенсійної системи не є першочерговим кроком, оскільки у зв'язку зі зниженням з 2016 року ставки єдиного соціального внеску різко зріс дефіцит бюджету Пенсійного фонду. На його скороченні й наполягає МВФ, тому уряду необхідно в першу чергу вирішити проблему дефіциту фонду.

Читайте такожКабмін пропонує запровадити накопичувальну пенсійну систему з липня 2017 року

Як повідомляв УНІАН, на початку травня 2016 року віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявив, що діюча в Україні система пенсійного забезпечення не може задовольнити в повному обсязі потреби пенсіонерів. Тому уряд пропонує запровадити в Україні накопичувальну пенсійну систему з 1 липня 2017 року, тоді як раніше планувалася дата 1 січня 2017 року.

5 травня поточного року в парламент був внесений законопроект №4608 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій" як заміна відповідного документа, запропонованого минулим урядом.

Як вказується в пояснювальній записці до законопроекту, з 1 липня 2017 року запроваджується сплата страхових внесків на другий (накопичувальний) рівень пенсійної системи застрахованими особами, які до цієї дати не досягли пенсійного віку. Розмір страхового внеску в перший рік складе 2% і щорічно буде збільшуватися на один відсоток до досягнення 2020 року 5%.