Держборг Іспанії сягнув 100-річного максимуму - 100% ВВП

Держборг Іспанії сягнув рекордної позначки в 1,107 трильйона євро – рекорд з 1909 року, повідомляє Прайм з посиланням на дані Банку Іспанії.

"У червні держборг становив 100,9% ВВП. Таким чином, за червень держборг виріс на 18,549 мільярда євро, тобто на 1,7% порівняно з травнем і на 4,7% порівняно з червнем 2015 року, коли він становив 1,057 трильйона євро", - йдеться в повідомленні.

Це вище, ніж березневий показник, коли державний борг досяг 100,5% ВВП країни, перевищивши психологічну позначку в 100% ВВП.

Проте Іспанія поки не побила власний рекорд держборгу за весь час ведення статистики – в червні 1909 року він становив 102% ВВП.

Читайте такожМВФ: держборг Італії досяг майже 133% ВВП

Між тим у міністерстві економіки запевняють, що країні вдасться до кінця року виконати план і знизити держборг до 99,14% ВВП. До 2019 року іспанська влада обіцяє скоротити держборг до 96% ВВП. Однак Єврокомісія налаштована песимістичніше. За її прогнозами, до кінця поточного року держборг Іспанії буде становити 100,3%.

Держборг Іспанії почав зростати прискореними темпами з 2009 року. Якщо у 2008 році він становив 39,4% ВВП, то в 2009 – 52,7%, а до 2013 року подолав позначку в 90% ВВП. В березні 2016 року він перевищив 100% ВВП.