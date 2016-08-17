Нацбанк ослабив офіційну гривню до 25,08 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 18 серпня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2508,8661 (17 серпня – 2505,9288)

100 EUR – 2828,9974 (17 серпня – 2830,4466)

10 RUR – 3,9205 (17 серпня – 3,9185)

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Як повідомляв УНІАН, 17 серпня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів залишилися на рівні середини торгів - 25,11/25,15 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,2990/28,3440 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3910/0,3920 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,0887 гривні/долар. Станом на цю годину учасники ринку уклали 530 угод на загальну суму 379,48 мільйона доларів.