Нацбанк на першому аукціоні продав 45 з 50 золотих монет "25 років незалежності України"

Національний банк України сьогодні, 17 серпня, провів перший аукціон з реалізації золотих пам'ятних монет "25 років незалежності України", в ході якого продав 45 з 50 запропонованих до продажу монет.

Як повідомляється на сайті НБУ, максимальна вартість придбання монети в ході аукціону склала 163,306 тисячі гривень, мінімальна – 123,306 тисячі гривень, а загальна вартість придбаних в ході аукціону монет - майже 6,5 мільйона гривень.

Регулятор нагадав, що планує реалізувати весь наклад золотих пам'ятних монет "25 років незалежності України" на відкритих аукціонах Універсальної товарної біржі "Контрактовий дім УМВБ", про проведення яких регулятор буде повідомляти завчасно на офіційному сайті.

При цьому, як наголошується в повідомленні, монети з нейзильберу і срібні монети "25 років незалежності України" можна придбати в регіональних представництвах Національного банку та у відділеннях банків-дистриб'юторів – "Ощадбанку" та "Укргазбанку".

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 17 серпня ввів в обіг золоту пам'ятну монету "25 років незалежності України" номіналом 250 гривень, виготовлену із золота 900-ї проби з чистою масою дорогоцінного металу 62,2 грама.

Також введена в обіг срібна монета "25 років незалежності України" номіналом 20 гривень та набір з чотирьох пам'ятних монет з нейзильберу – "Київська Русь", "Галицьке королівство", "Козацька держава" і "25 років незалежності України".

Авторами ескізів монет виступили київські художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.