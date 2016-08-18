Золото стрімко дорожчає на новинах від Федрезерву США

На торгах у четвер, 18 серпня, золото жваво дорожчає на тлі здешевлення американської валюти через дані з протоколу липневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США, передає ПРАЙМ.

Так, ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex виросла на 8,70 долара, або на 0,65%, до 1357,6 долара за тройську унцію. Вартість вересневого ф'ючерсу на срібло піднялася на 0,95% - до 19,84 долара за унцію.

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Опубліковані в середу, 17 серпня, дані протоколу останнього засідання американського регулятора знизили на ринках очікування того, що ФРС підвищить базову відсоткову ставку найближчим часом. Згідно з протоколом, в ході липневого засідання члени комітету сперечалися щодо готовності економіки країни до підвищення ставки, і ряд членів регулятора виступають за обережний підхід до подальшого підвищення відсоткових ставок.

Низькі очікування підвищення ставки чинять тиск на курс американської національної валюти, що позитивно впливає на золото, так як його покупка стає дешевше для власників іноземних валют.

"Більшість учасників ринку тепер очікують підвищення ставки не раніше грудня. Це означає, що інвестори цікавляться купівлею золота", - сказав керівник відділу з сировинних товарів в Standard Bank в Токіо Юічі Ікемизу.

"Раніше були сумніви щодо того, чи буде одне або два підвищення ставки (в цьому році - ред.). Тепер ми думаємо, що, швидше за все, підвищення взагалі не буде", - вважає головний дилер в Lee Cheong Gold Dealers Ltd в Гонконзі Рональд Люнґ.