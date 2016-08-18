ПриватБанк став партнером компанії InComm, світового лідера з випуску та продажу попередньо оплачених і подарункових карток

ПриватБанк підписав угоду про співпрацю з компанією InComm, світовим лідером з випуску та продажу попередньо оплачених і подарункових карток, що дозволить українським користувачам комунікаційних, музичних, ігрових сервісів і програмного забезпечення купувати попередньо оплачені коди та ваучери для миттєвого поповнення власного рахунку або рахунку друга без додаткових комісій.

"Ми разом із InComm відкриваємо можливості мільйонам українців користуватися найпопулярнішими у світі сервісами напряму без зайвого "головного болю" і витрат на купівлю ваучерів у невідомих посередників, – говорить керівник департаменту e-commerce ПриватБанку Ольга Худик. – Купівля ваучерів через банк гарантує безпеку платежів і справжність кодів, що купуються".

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Як повідомили в банку, у рамках співпраці з InComm сьогодні у веб-версії Приват24 уже доступні ваучери Skype номіналом 10 та 25 USD, продаж поповнень Skype у мобільному додатку Privat24 буде доступний у другій половині серпня. У майбутньому компанії планують розширення переліку доступних продуктів, які можуть легко підключатися завдяки тому, що новий сервіс побудований на платформі Corezoid new.corezoid.com.

"Співпраця з ПриватБанком відкриває для нашого спільного проекту великі можливості з реалізації попередньо оплачених і подарункових продуктів будь-яких брендів. Запуск сервісу з оплати ваучерів Skype – це тільки перший крок нашого стратегічного партнерства" – коментує Frank Monaco, виконавчий віце-президент і генеральний директор InComm International.

Про ПриватБанк

ПриватБанк – лідер українського ринку й один із восьми найбільших банків у Східній Європі. ПриватБанк надає послуги понад 25 мільйонам клієнтів. Згідно з дослідженнями ринку банківських послуг, проведеним GFK Україна, на кінець IV кварталу 2015 року 48,4% клієнтів українських банків скористалися послугами ПриватБанку і кожен третій Українець (39,3% опитаних) вважають ПриватБанк своїм основним банком. Сьогодні понад 10 млн клієнтів використовують онлайн-платформу ПриватБанку – Privat24, а понад 5,5 мільйона клієнтів використовують мобільну версію.

Про InComm

InComm, за рахунок глибокої інтеграції з системами роздрібної торгівлі ретейлерів, надає можливість підключення до різних сервіс-провайдерів, які дозволяють споживачам здійснювати продажі в понад 500 000 точках роздрібної торгівлі. Чи то активація попередньо оплаченого продукту, оплата рахунків, використання знижки за дисконтною карткою, покупка електронних товарів у магазинах або поповнення онлайн-акаунта, InComm надає унікальні можливості придбання подарунків, задовольнивши навіть покупців, які завжди перебувають в русі, та обслуговує споживачів, які працюють з готівкою.

InComm представлений у 31 країні та співпрацює з 206 компаніями по всьому світі. Головний офіс компанії знаходиться в Атланті, США.

Детальніше про InComm – www.incomm.com.