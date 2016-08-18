Гривня на міжбанку трохи ослабла - до 25,22 за долар

У четвер, 18 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,16/25,22 гривні/долар, що на 6 копійок нижче рівня відкриття торгів.

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Як УНІАН повідомив ділер комерційного банку, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,4610/28,5260 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3950/0,3960 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:30 встановився на рівні 25,1674 гривні/долар. Станом на цю годину учасники ринку уклали 346 угод на суму 144,62 мільйона доларів.