Система Prozorro вже дозволила заощадити 3 мільярди, найощадливіша - Київська область

Використання системи електронних закупівель Prozorro, введеної з 1 квітня поточного року для держорганів і стала обов'язковою по всій Україні з 1 серпня поточного року, дозволило заощадити в загальній складності 3 мільярди гривень.

Як повідомили в прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на сьогоднішній день до Prozorro приєдналися вже більше 8 тисяч державних замовників, а кількість тендерів перевищила 26 тисяч.

Найбільш "економними", за даними Мінекономрозвитку, стали влади Київської області. Використання Prozorro дозволило столичному регіону заощадити 1,98 мільярда гривень.

Читайте такожСистема електронних держзакупівель Prozorro відсьогодні стала обов'язковою

"Також до топ-5 наощадливіших областей увійшли Одеська область, сэкономившая 239,11 мільйона гривень, Донецька область - 174,06 мільйона гривень, Дніпропетровська -141,40 мільйона гривень та Львівська область - 91,10 мільйона гривень, - повідомили в Мінекономрозвитку. - До кінця року загальна економія коштів складе 5 мільярдів гривень".

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 25 грудня 2015 року прийняла закон, що встановлює обов'язкове проведення усіх державних закупівель через систему електронних закупівель Prozorro з 1 квітня 2016 року для міністерств і великих держкомпаній, а з 1 серпня 2016 року – для всіх держкомпаній і держорганів.

Очікується, що за підсумками 2017 року використання Prozorro дозволить заощадити 50 мільярдів гривень.

Українська система Prozorro отримала міжнародну премію у сфері закупівель World Procurement Awards (WPA) в номінації Public Sector.