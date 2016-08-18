Порошенко закликає іноземних інвесторів "саме зараз" вкладати кошти в Україну

Президент України Петро Порошенко закликав інвесторів починати вкладати кошти в Україну і українську економіку саме зараз, коли влада своєю роботою доводять здатність змінювати діловий клімат і забезпечувати реформи.

Як повідомили в прес-службі глави держави, про це він сказав у ході відвідування будівельного майданчика у Львівській області, на якій йде будівництво заводу з виготовлення бортових систем французької компанії Nexans.

"Всі нас переконували, що, поки йде війна, жодний інвестор в Україну не прийде. Ми своєю наполегливою працею, створенням інвестиційного клімату, забезпеченням кардинальних змін і реформ в країні та рішучими діями переконуємо, що саме зараз і саме в Україну треба інвестувати", - цитує прес-служба Порошенка.

Президент нагадав, що прихід Nexans у Львівську область - не єдиний приклад успішного інвестиційного співробітництва місцевої влади з світовими корпораціями, але він відкриває дорогу новим проектам і нових інвестицій.

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"Німецькі та французькі власники голосують гривнею за нашу з вами незалежність, за створення нових робочих місць, сплату податків, за європейське майбутнє, - сказав Порошенко. - Все у нас буде добре. Ми забезпечимо перемогу на фронті та захистимо країну".

Довідка УНІАН. Компанія Nexans будує вже третій завод в Україні. Він буде запущений в червні 2017 року. Виробництво розраховано на 2 тисячі робочих місць. Продукція заводу експортується, у тому числі на виробництва концерну BMW.

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 липня 2016 року склав 44,791 мільярда доларів, що на 2,282 мільярда доларів, або на 5,4%, більше показника на початок року на рівні 42,509 мільярда доларів.