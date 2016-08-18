Порошенко закликає іноземних інвесторів "саме зараз" вкладати кошти в Україну
Президент зазначив, що німецькі та французькі власники голосують гривнею за незалежність України, за створення нових робочих місць, сплату податків, за європейське майбутнє.
Президент України Петро Порошенко закликав інвесторів починати вкладати кошти в Україну і українську економіку саме зараз, коли влада своєю роботою доводять здатність змінювати діловий клімат і забезпечувати реформи.
Як повідомили в прес-службі глави держави, про це він сказав у ході відвідування будівельного майданчика у Львівській області, на якій йде будівництво заводу з виготовлення бортових систем французької компанії Nexans.
"Всі нас переконували, що, поки йде війна, жодний інвестор в Україну не прийде. Ми своєю наполегливою працею, створенням інвестиційного клімату, забезпеченням кардинальних змін і реформ в країні та рішучими діями переконуємо, що саме зараз і саме в Україну треба інвестувати", - цитує прес-служба Порошенка.
Президент нагадав, що прихід Nexans у Львівську область - не єдиний приклад успішного інвестиційного співробітництва місцевої влади з світовими корпораціями, але він відкриває дорогу новим проектам і нових інвестицій.
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"Німецькі та французькі власники голосують гривнею за нашу з вами незалежність, за створення нових робочих місць, сплату податків, за європейське майбутнє, - сказав Порошенко. - Все у нас буде добре. Ми забезпечимо перемогу на фронті та захистимо країну".
Довідка УНІАН. Компанія Nexans будує вже третій завод в Україні. Він буде запущений в червні 2017 року. Виробництво розраховано на 2 тисячі робочих місць. Продукція заводу експортується, у тому числі на виробництва концерну BMW.
Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 липня 2016 року склав 44,791 мільярда доларів, що на 2,282 мільярда доларів, або на 5,4%, більше показника на початок року на рівні 42,509 мільярда доларів.