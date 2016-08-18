Вкладникам "Євробанку" почнуть виплати з 19 серпня

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 19 серпня почне виплати коштів вкладникам "Євробанку", який з 17 серпня перебуває у процесі ліквідації після прийняття відповідного рішення Національним банком України.

Як повідомляється на сайті фонду, для отримання відшкодування вкладники банку можуть звернутися до установ "Таскомбанку" до 30 вересня включно.

Фонд нагадав, що виплати проводяться в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день введення в банк тимчасової адміністрації, але не більше 200 тисяч гривень.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації "Євробанку" 17 серпня. До цього з 17 червня в банку працювала тимчасова адміністрація.

За інформацією НБУ, за місяць після погодження продажу 50% акцій "Євробанку" громадянину Казахстану Болат Назарбаєву ці акції так і не були передані у його власність, у зв'язку з чим кінцевими власниками банку вважаються Олександр Адарич та Вадим Пушкарьов.

"Євробанк" працював на ринку України з 2005 року і відноситься до невеликих банків за обсягом активів.

20 травня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в інший належав Олександру Адаричу банк - "Фідобанк".