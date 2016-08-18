Нацбанк продовжує опускати офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 19 серпня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2517,0910 (18 серпня – 2508,8661)

100 EUR – 2849,5987 (18 серпня – 2828,9974)

10 RUR – 3,9609 (18 серпня – 3,9205)

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Як повідомляв УНІАН, 18 серпня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,18/25,23 гривні/долар, що на 6 копійок нижче рівня відкриття торгів.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,4960/28,5500 гривні/євро, відносно російського рублю – на рівні 0,3940/0,3960 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,1709 гривні/долар. Станом на цю годину учасники ринку уклали 557 угод на суму 403,11 мільйона доларів.