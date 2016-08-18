Україна має виконувати вимоги кредиторів, але наразі гострої потреби в транші вона не відчуває - Пайєтт

Україні потрібно виконувати вимоги ключового кредитора країни Міжнародного валютного фонду, а також інших кредиторів в частині проведення реформ, однак гострої необхідності в отриманні кредитних траншів Україна наразі не відчуває.

Таку думку висловив в інтерв'ю виданню Ukrainian Business Journal Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт, який покидає свій пост в рамках дипломатичної ротації.

"Українці мають відчувати сильну підтримку та Республіканської і Демократичної партії США, які стоять разом з народом України, підтримують Україну в її важкій роботі в рамках проведення реформ. Як каже віце-президент США Джо Байден, "Ви продовжуєте реформи, ми продовжуємо підтримку", - цитує Пайетта видання. - Це справедливо і щодо МВФ, який також дотримується своїх принципів... Але тут хороша новина в тому, що з практичної точки зору Україна не потребує термінового виділення грошей. Курс валют стабільний, достатні резерви Нацбанку, довіра. І навіть у відстрочці з траншем МВФ був обережний - для того, щоб не похитнути цієї довіри, але при цьому дотримати принципи".

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Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму співробітництва з Україною з використанням механізму розширеного фінансування у березні 2015 року терміном на 4 роки з обсягом фінансування 17,5 мільярда доларів. У минулому році Україна отримала два транші за програмою обсягами 5 мільярдів доларів та 1,7 мільярда доларів.

Восени 2015 року Київ мав пройти другий перегляд програми і отримати третій транш у розмірі 1,7 мільярда доларів, проте ситуацію ускладнили проведені в жовтні вибори в місцеві ради, а потім серйозні політичні суперечки навколо податкової реформи та формування бюджету на 2016 рік, і співпрацю з МВФ було фактично заморожено. На початок 2016 року політичне протистояння гілок влади в Україні посилилося.

Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард закликала українську владу дозволити політичне протистояння і здійснити ряд термінових заходів для подолання корупції, однак переговори з Фондом були відновлені лише у кінці квітня з приходом до влади нового уряду на чолі з екс-спікером парламенту Володимиром Гройсманом.

Сторони повернулися до Другого перегляду програми співпраці та, за запевненням української влади, узгодили всі спірні моменти щодо Меморандуму, що включає оцінку реформ і завдання на майбутнє. Очікувалося, що Меморандум буде підписаний на початку липня, а в кінці липня відбудеться засідання Ради директорів МВФ, за рішенням якого Україна могла б отримати третій кредитний транш. Його обсяг був також предметом обговорення - від 1 до 1,7 мільярда доларів. Однак Меморандум так і не було підписано, а засідання Ради директорів не відбулося.

Наприкінці липня міністр фінансів Олександр Данилюк висловив упевненість, що українське питання буде обговорюватися в МВФ у серпні. Однак станом на середину серпня Україна не значиться в розкладі засідань Ради директорів МВФ.