Гривня на міжбанку втратила ще 8 копійок – 25,31 за долар
13:27, 19 серпня 2016Фінанси
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Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,6040/28,6810 гривні/євро.
REUTERS
У п'ятницю, 19 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,27/25,31 гривні/долар, що на 8 копійок нижче рівня відкриття торгів.
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Як УНІАН повідомив ділер комерційного банку, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,6040/28,6810 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3950/0,3960 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 25,2433 гривні/долар. Станом на цю годину учасники ринку уклали 199 угод на суму 82,43 мільйона доларів.
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