Порошенко переконаний, що Україна найближчим часом отримає черговий транш від ЄС

Президент Петро Порошенко переконаний, що Україна найближчим часом отримає черговий транш фінансової допомоги від Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Харкові під час відкриття нової станції метрополітену "Перемога".

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"Я переконаний у тому, що найближчим часом Європейський Союз прийме рішення. Вже лічені тижні залишились до того, коли відкриє безвізові двері об'єднана Європа для українців. Я переконаний у тому, що найближчим часом ми отримаємо потужну фінансову подушку для реформ у вигляді траншу Євросоюзу. І я переконаний в тому, що і перемога буде за нами, за об'єднаною сильною Україною", - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Україна очікує отримати від ЄС 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги.