Роздрібна торгівля в Україні з початку року зросла на 2,4% / УНІАН

Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-липні 2016 року збільшився на 2,4% порівняно з аналогічним періодом 2015 року (у порівнянних цінах) до 628,9 мільярда гривень, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

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Згідно з повідомленням, найбільше зріс оборот роздрібної торгівлі у Київській та Полтавській областях – на 7,7% і 7,3%, до 32,9 мільярда гривень і 19,1 мільярда гривень відповідно. Найбільше зниження обороту зафіксовано в Житомирській області – на 5,5%, до 16,2 мільярда гривень. Роздрібний товарообіг в Києві за звітний період збільшився на 1,8% – до 99,6 мільярда гривень.

Держстат нагадує, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, 2015 року оборот роздрібної торгівлі склав близько 1 трильйона гривень, що на 20,7% менше аналогічного показника за 2014 рік.