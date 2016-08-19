Мінекономрозвитку пояснило дефляцію в червні-липні сезонними факторами і зберегло прогноз інфляції на рівні 12%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пояснює дефляцію, зафіксовану в Україні у червні-липні поточного року, сезонними факторами, однак при цьому зберігає прогноз інфляції за підсумками року на рівні раніше озвученого показника на 12%.

Про це йдеться в коментарі міністерства на запит УНІАН.

"Так, дійсно, два місяці поспіль спостерігалася дефляція: у червні вона склала 0,2%, в липні - 0,1% у розрахунку до попереднього місяця. Причинами зниження цін на споживчому ринку були, насамперед, типові для літніх місяців фактори. Насамперед це сезонність - збільшення пропозиції сільськогосподарської продукції: як продукції рослинництва, за надходження на ринок овочів нового врожаю відбулось їх суттєве здешевлення, так і продукції тваринництва. Надлишок сировини на ринку молока зумовив зниження цін на молочну продукцію", - зазначили в міністерстві.

Там також підкреслили, що за останні два місяці овочі подешевшали в середньому на 27,5%. Зокрема, капуста - на 65,1%; моркву і перець - на 48,2%, буряк - на 47,5%, огірки - на 44,7%, помідори - на 41%, цибуля - на 31,2%. Молоко, за даними Мінекономрозвитку, подешевшало на 2,2%, кисломолочна продукція - на 1,4%, масло - на 0,5%.

Крім того, мало місце традиційне літнє зниження цін на одяг та взуття - за два останніх місяці на 5,4%.

"Також зіграло роль зміцнення обмінного курсу гривні до долара США впродовж останніх п'яти місяців поспіль. Середньомісячний офіційний курс гривні за липень ревальвував на 0,5%, за червень - на 1%, за травень - на 1,7%, квітень - на 2,8%, березень - на 0,1%, в цілому за п'ять місяців - на 6%. Це миттєво відбилося на внутрішніх цінах", - підкреслили в Мінекономрозвитку.

Також продовжилося падіння цін на імпортні товари - аудіотехніку, фотоапаратуру та обладнання для обробки інформації (на 1%), обладнання для приймання, запису та відтворення звуку і зображення (1,2%), на транспортні засоби (0,4%).

"Суттєво знизив тиск на ціни слабкий внутрішній попит, не в останню чергу обумовлений скороченням кредитування домогосподарств з початку року на 7 7%, стриманої монетарної політикою, - сказано в коментарі Мінекономрозвитку. - Позитивний вплив на уповільнення інфляції мала активізація процесів реформування економіки і поглиблення співпраці з ЄС, досягнення прогресу у встановленні макроекономічної стабільності".

Надалі Мінекономрозвитку прогнозує відновлення помірної інфляційної динаміки через тиск з боку світового ринку, підвищення тарифів на гарячу воду та опалення, а також на електроенергію.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні другий місяць поспіль була зафіксована дефляція у вимірі місяць до місяця - 0,1% в липні порівняно з червнем після 0,2% у червні порівняно з травнем. У річному вираженні, до липня 2015 року, інфляція в липні 2016 року прискорилася до 7,9% після 6,9%, зафіксованих місяцем раніше. З початку року, в січні-липні споживчі ціни в Україні зросли на 4,8%.

В уряді і Нацбанку очікують, що показник інфляції за підсумками року становитиме 12%. У Міжнародному валютному фонді та Світовому банку оцінюють показник інфляції в 15-15,1%.