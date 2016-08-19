Нацбанк сьогодні проведе валютний аукціон: роботу міжбанку продовжено

Національний банк України сьогодні, 19 серпня, проведе валютний аукціон з купівлі іноземної валюти за гривні.

Як повідомляється на сайті регулятора, обсяг аукціону складе до 30 мільйонів доларів США, а заявки банків для участі в торгах приймаються до 16:15.

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Таким чином, для проведення аукціону регулятор продовжив роботу міжбанківського ринку, який у п'ятницю традиційно закривається в 16:00.

У повідомленні наголошується, що результати аукціону будуть оприлюднені на сайті НБУ.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку продовжують знижуватися, встановившись до 16:00 на рівні 25,27/25,32 гривні/долар, що на 9 копійок нижче рівня відкриття торгів.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку на цю годину встановився на рівні 25,2629 гривні/долар, учасники ринку уклали 533 угоди на загальну суму 304,1 мільйона доларів.