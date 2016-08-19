Мінекономрозвитку не бачить причин для перегляду прогнозу валютного курсу

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України не бачить причин для перегляду прогнозів курсу гривні до долара США, але очікує традиційних валютних коливань до кінця року.

Про це йдеться в коментарі міністерства на запит УНІАН.

"Зараз ми не спостерігаємо значних відхилень від закладених припущень (за курсом гривні - УНІАН). Слід зазначити, що в кінці року очікується традиційне для цього періоду посилення волатильності обмінного курсу гривні", - підкреслили в Мінекономрозвитку.

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Як повідомляв УНІАН, в уряді України прогнозують зростання економіки країни за підсумками поточного року на рівні 1% при інфляції 12% і курс гривні на рівні 24,1 гривні за долар.

За прогнозами українських експертів, середньорічний курс гривні за підсумками року коливатиметься в межах 25-27 гривень за долар. Кабінет міністрів України в рамках формування основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік, а також на 2018 і 2019 роки, прогнозує середньорічний курс гривні в 2017 році на рівні 27,2 гривні/долар, в 2018-2019 роках - на рівні 27,8-28,1 гривні/долар.

Історичний мінімум курсу української гривні по відношенню до долара США, досягнутий в лютому 2015 року, становить 30,01 гривні/долар.