Мінфін пропонує ввести 5-річні канікули з податку на прибуток для малого бізнесу

Міністерство фінансів в рамках пропозицій щодо змін до Податкового кодексу пропонує ввести 5-річні канікули по сплаті податку на прибуток для підприємств малого бізнесу з оборотом до 3 мільйонів гривень і не вважає цю норму небезпечною і ризикованою з точки зору можливого ухилення від сплати податків.

Про це у своєму відеоблозі повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк.

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"Я позитивно оцінюю ініціативу про звільнення на 5 років від податку на прибуток підприємств з оборотом до 3 мільйонів гривень. Ця ініціатива передбачає канікули на 5 років для малого бізнесу. Я вважаю, що в умовах, коли ми змушені обережно ставитися до бюджету, скорочувати витрати, ми маємо шукати стимули для розвитку бізнесу, у першу чергу малого, - сказав Данилюк. - Ми проаналізували ризики. Для зловживань ця норма використовуватися не буде. Думаю, що ця ініціатива позитивна. Це дасть імпульс для розвитку малого бізнесу, а розвиток бізнесу дуже важливо, тому що саме бізнес дає робочі місця, податки, а значить, і пенсії і соціальні виплати".

Як повідомляв УНІАН, Мінфін в рамках загальної податкової реформи і змін у Податковий кодекс підготував свій проект таких змін, представивши їх для обговорення широкої громадськості. Зміни включають як зміни податкових ставок, так і процесу адміністрування податків, а також адміністрування баз даних.