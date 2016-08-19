Нацбанк не зміг купити $30 мільйонів на аукціоні

Аукціон Національного банку України з купівлі 30 мільйонів доларів, оголошений сьогодні, 19 серпня, не відбувся.

"Оголошуємо валютний аукціон 19 серпня 2016 року по купівлі Національним банком України 30 мільйонів доларів США відбувся", - повідомляється на сайті регулятора.

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Національний банк анонсував проведення аукціону після закриття міжбанківського валютного ринку, який у п'ятницю традиційно закривається о 16:00, запропонувавши банкам подати заявки до 16:15.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку продовжують знижуватися, встановившись до 16:00 на рівні 25,27/25,32 гривні/долар, що на 9 копійок нижче рівня відкриття торгів.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до цього часу встановився на рівні 25,2629 гривні/долар, учасники ринку уклали 533 угоди на загальну суму 304,1 мільйона доларів.