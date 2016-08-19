Нацбанк ослабив офіційну гривню до 25,26 за долар
Офіційний курс НБУ на 22 серпня: 100 USD – 2526,2440 гривні; 100 EUR – 2861,2240 гривні; 10 RUR – 3,9510 гривні.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 22 серпня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2526,2440 (19 серпня – 2517,0910)
100 EUR – 2861,2240 (19 серпня – 2849,5987)
10 RUR – 3,9510 (19 серпня – 3,9609)
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Як повідомляв УНІАН, 19 серпня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,27/25,31 гривні/долар, що на 9 копійок нижче рівня відкриття торгів.
Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,6100/28,6640 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3940/0,3960 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 25,2629 гривні/долар. Станом на цю годину учасники ринку уклали 533 угоди на суму 304,1 мільйона доларів.