Мін'юст затвердив рішення НАПК про старт електронного декларування з 1 вересня

Про це Петренко повідомив у Facebook.

"Міністерство юстиції сьогодні оперативно провело державну реєстрацію рішення НАЗК про запуск системи електронного декларування з 1 вересня", - заявив Петренко.

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Міністр сподівається, що 1 вересня система запрацює повноцінно і без будь-яких форс-мажорів.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня голова НАЗК Наталія Корчак заявила, що в Україні рівно о 00:00 офіційно запрацювала система електронного декларування. Водночас ця система запрацювала без передбаченої законом сертифікації.

У Держспецзв'язку заявили про неможливість проведення сертифікації системи електронного декларування через недоліки, допущені і не виправлені розробниками цієї системи.

У свою чергу у Представництві ЄС заявили, що запуск системи електронного декларування статків чиновників без сертифікату з технічної безпеки не має сенсу.

18 серпня голова НАЗК повідомила, що під час робочої наради у президента України Петра Порошенка прийнято рішення, що Держспецзв'язок повинен видати сертифікат з технічної безпеки для е-декларування до 31 серпня.

Також вона уточнила, що чиновники подаватимуть електронні декларації про доходи з 1 вересня.