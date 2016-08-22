Рубль та російські фондові індекси впали слідом за цінами на нафту

Російські рубль і фондові індекси на торгах у понеділок, 22 серпня, знижуються слідом за цінами на нафту.

Згідно з даними Московської біржі, курс долара зріс на 30 коп. і становив 64,20 руб.

Курс євро збільшився на 8 коп. і склав 72,4 руб.

Читайте такожЗагострення відносин між Україною і Росією загрожує російській економіці - Moody'sФондовий ринок Росії також відкрився зниженням.

Індекс ММВБ знизився на 0,18% і склав 1956,20 пункту.

Індекс РТС зменшився на 0,50%, до 960,89 пункту.

Як повідомляв УНІАН, на світових торгах у понеділок, 22 серпня, ціни на нафту впали, оскільки аналітики стали сумніватися, що в результаті майбутніх переговорів нафтовидобувачів вдасться скоротити надлишок чорного золота. Експерти вважають, що ціна нафти знову опуститься нижче $50 за барель через переоцінене ралі серпня, коли ціни підскочили на 20 відсотків.

Зокрема, ф'ючерси на марку Brent торгуються на рівні $50,01 за барель, знизившись на 88 центів, або на 1,73%. Ф'ючерси на WTI знизилися на 51 цент, або на 1,05%, до $48,01 за барель.