МВФ знову відклав питання про виділення Україні чергового кредиту

Питання оцінки реформ, що проводяться урядом України у рамках програми співпраці з Міжнародним валютним фондом, не внесено до порядку денного роботи Ради директорів МВФ. Як наголошується на сайті Фонду, розклад засідань Ради складено до 31 серпня, проте українське питання в ньому відсутнє.

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До кінця місяця Фонд розгляне питання співпраці з Йорданією, Екваторіальної Гвінеєю і Сербією.

Раніше міністр фінансів України Олександр Данилюк відзначав, що у цілому Україна і МВФ погодили всі питання співпраці ще на початок липня, проте далі сталася якась технічна заминка, яка трохи відстрочила дискусію по Україні. В уряді розраховували, що українське питання буде розглянуто наприкінці серпня.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму співпраці з Україною з використанням механізму розширеного фінансування у березні 2015 року терміном на 4 роки і обсягом фінансування 17,5 млрд дол. У минулому році Україна отримала за програмою два транші обсягом 5 млрд дол. і 1, 7 млрд дол.

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Восени 2015 року Київ мав пройти другий перегляд програми і отримати третій транш у розмірі 1,7 млрд дол., проте ситуацію ускладнили проведені у жовтні вибори до місцевих рад, а потім серйозні політичні суперечки навколо податкової реформи і формування бюджету на 2016 рік, і співпрацю з МВФ було фактично заморожено. На початок 2016 року політичне протистояння гілок влади в Україні посилилося.

Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард закликала українську владу розв’язати політичне протистояння і вжити низку термінових заходів для подолання корупції, проте переговори з Фондом були відновлені лише наприкінці квітня з приходом до влади нового уряду на чолі з екс-спікером парламенту Володимиром Гройсманом.

Сторони повернулися до другого перегляду програми співпраці і, як запевняє українська влада, узгодили усі спірні моменти щодо Меморандуму, що включає оцінку реформ і завдання на майбутнє. Очікувалося, що Меморандум буде підписано на початку липня, а наприкінці липня пройде засідання Ради директорів МВФ, за рішенням якого Україна могла б отримати третій кредитний транш. Його обсяг був також предметом обговорення - від 1 до 1,7 млрд дол. Проте Меморандум так і не було підписано, а засідання Ради директорів не відбулося.