Міністр фінансів: кредит МВФ опинився під загрозою через проблеми з запуском е-декларування

Проблеми із запуском системи електронного декларування в Україні ставлять під загрозу отримання Україною третього траншу кредиту від МВФ. Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк в інтерв'ю "Економічній правді".

"Ми працюємо з нашими міжнародними партнерами не за формальною ознакою, тобто потрібні реальні якісні зміни, а не сумнівні напівзаходи. Електронна система (декларування – ред.) — це ключовий елемент боротьби з корупцією. Потрібно щоб вона запрацювала повноцінно. ...Без цього — виділення третього траншу (МВФ – ред.) опиняється під загрозою", – сказав Данилюк.

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Він уточнив, що без МВФ Україна не зможе отримати $1 млрд кредитних гарантій від США, 1,2 млрд євро макрофінансової підтримки від ЄС, а також кредити на купівлю газу від європейських партнерів.

На думку Данилюка, повноцінно запустити систему електронного декларування потрібно з 1 вересня.

"Зараз потрібно об'єднати зусилля та максимально швидко запустити систему електронного декларування. Якщо система повністю запрацює з 1 вересня і ніяких проблем не буде, то ми зможемо розраховувати на транш у вересні", – сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, питання оцінки реформ, що проводяться урядом України в рамках програми співпраці з Міжнародним валютним фондом, не внесено до порядку денного роботи Ради директорів МВФ. Як наголошується на сайті Фонду, розклад засідань Ради складено до 31 серпня, проте українське питання в ньому відсутнє.

До кінця місяця Фонд розгляне питання співпраці з Йорданією, Екваторіальною Гвінеєю та Сербією.

Раніше міністр фінансів України Олександр Данилюк зазначав, що в цілому Україна і МВФ погодили всі питання співпраці ще на початку липня, проте потім сталася якась технічна заминка, яка трохи відтермінувала дискусію по Україні. В уряді розраховували, що українське питання буде розглянуто в кінці серпня.

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15 серпня голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак заявила, що в Україні о 00:00 офіційно запрацювала система електронного декларування. В той же час ця система запрацювала без передбаченої законом сертифікації. Сертифікацію системи повинна була видати Держспецзв'язку. Однак у цій службі заявили про проблеми з програмним забезпеченням для системи електронного декларування.

У свою чергу правозахисники відзначають, що запуск системи електронного декларування без сертифікації може дозволити чиновникам уникнути кримінальної відповідальності за декларування неправдивої інформації. 16 серпня Держспецзв'язку заявила про неможливість відновити державну експертизу комплексної системи захисту інформації Реєстру електронного декларування через недоліки, які поки не усунули.

17 серпня представництво Євросоюзу, посольств країн-членів ЄС в Києві заявило, що запуск системи електронного декларування статків чиновників в тестовому режимі без сертифіката з технічної безпеки не має сенсу.

Довідка УНІАН. МВФ схвалив програму співробітництва з Україною з використанням механізму розширеного фінансування у березні 2015 року терміном на 4 роки з обсягом фінансування 17,5 млрд дол. Минулого року Україна отримала два транші за програмою обсягом 5 млрд дол. і 1,7 млрд дол.

Восени 2015 року Київ повинен був пройти другий перегляд програми і отримати третій транш у розмірі 1,7 млрд дол., однак ситуацію ускладнили проведені в жовтні вибори в місцеві ради, а потім серйозні політичні суперечки навколо податкової реформи та формування бюджету на 2016 рік, і співпрацю з МВФ було фактично заморожено. На початок 2016 року політичне протистояння гілок влади в Україні посилилося.

Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард закликала українську владу розв’язати політичне протистояння і вжити низку термінових заходів для подолання корупції, проте переговори з Фондом були відновлені лише наприкінці квітня з приходом до влади нового уряду на чолі з екс-спікером парламенту Володимиром Гройсманом.

Сторони повернулися до другого перегляду програми співпраці і, як запевняє українська влада, узгодили усі спірні моменти щодо Меморандуму, що включає оцінку реформ і завдання на майбутнє. Очікувалося, що Меморандум буде підписано на початку липня, а наприкінці липня пройде засідання Ради директорів МВФ, за рішенням якого Україна могла б отримати третій кредитний транш. Його обсяг був також предметом обговорення - від 1 до 1,7 млрд дол. Проте Меморандум так і не було підписано, а засідання Ради директорів не відбулося.