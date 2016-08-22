ПриватБанк погасив $40 мільйонів реструктуризованих єврооблігацій 2015 року

У рамках угоди з інвесторами про продовження випуску єврооблігацій банку до січня 2018 року 22 серпня ПриватБанк здійснив часткове погашення євробондів на суму 40 млн дол. США згідно з графіком, узгодженим інвесторами.

Нагадаємо, угода Приватбанку і приватних іноземних інвесторів про продовження термінів випуску єврооблігацій банку визнано найкращою угодою 2015 року у Східній Європі. Про це повідомив британський журнал EMEA Finance, який щорічно присуджує банкам регіону нагороди за найзначніші досягнення.

На думку експертів журналу, серед яких провідні європейські банкіри та фінансисти, угода рефінансування єврооблігацій українського ПриватБанку стала абсолютним переможцем у номінації Best restructuring банківського рейтингу 2015 року.