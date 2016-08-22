В Азербайджані обмежили продаж іноземної валюти

Найбільші банки Азербайджану обмежили продаж валюти, встановивши максимальний розмір покупки в межах від $100 до $500 на людину. Про це повідомляє Bloomberg.

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Водночас, деякі кредитні організації повністю припинили продаж американської валюти, відзначає агентство.

«Продаж іноземної валюти банки регулюють самостійно, ми не можемо в це втручатися», – заявив помічник голови Палати з нагляду за фінансовими ринками Руфат Аббасов.

У 2015 році азербайджанська валюта манат втратила більше половини своєї вартості щодо долара, в 2016 році курс маната знизився ще на 7%. На відкритті торгів у понеділок курс азербайджанської валюти становив 1,6366, що на 2,8% нижче рівня закриття торгів в п'ятницю, передає Slon.ru.

Центральний банк Азербайджану в 2015 році витратив більше двох третин своїх запасів, щоб підтримати манат після падіння цін на нафту. У грудні 2015 року ЦБ оголосив про перехід до плаваючого курсу національної валюти.

Протягом останніх двох місяців манат продовжує слабшати, оскільки влада Азербайджану не змогла в повному обсязі задовольнити попит на американську валюту.