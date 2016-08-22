Міністр фінансів не виключає урізання бюджету в разі зриву співпраці з МВФ

Міністр фінансів України Олександр Данилюк допускає секвестр бюджету в разі зриву співпраці з МВФ. Про це він повідомив в інтерв'ю «Економічній правді».

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"Неотримання зовнішнього фінансування погіршує ситуацію. Доведеться йти на надзвичайно непопулярні рішення, секвестр бюджету, інші заходи", - сказав міністр.

За його словами, в уряду є базовий сценарій - отримання траншу МВФ і подальше слідування за програмою.

"Співпраця з МВФ – це завдання не тільки цього року. Адже МВФ не просто підтримує нашу програму реформ. Кожен транш МВФ – це чіткий сигнал для інвесторів, що зміни відбуваються і що в Україну можна вкладати гроші", - стверджує міністр.

Він уточнив, що без МВФ Україна не зможе отримати $1 млрд кредитних гарантій від США, 1,2 млрд євро макрофінансової підтримки від ЄС, а також кредити на купівлю газу від європейських партнерів.

Як повідомляв УНІАН, питання оцінки реформ, що проводяться урядом України в рамках програми співпраці з Міжнародним валютним фондом, не внесено до порядку денного роботи Ради директорів МВФ. Як наголошується на сайті Фонду, розклад засідань Ради складено до 31 серпня, проте українське питання в ньому відсутнє.