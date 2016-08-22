У Мінфіні розповіли, як йдуть справи з підготовкою бюджету на 2017 рік

Міністерство фінансів України вийшло на фінальну стадію формування проекту державного бюджету на 2017 рік і закладає у документ усі можливі стимули економічного зростання, включаючи підтримку експорту і залучення інвестицій. Про це журналістам сказала заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова.

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«Ми на завершальному етапі формування бюджету на 2017 рік. Завдання - повернутися до економічного зростання. А економічного зростання не можна досягти як без активного просування експорту, так і без активного залучення інвестицій у країну», - зазначила Маркарова.

Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк також відзначав, що Міністерство фінансів України має намір розпочати процес зведення проекту державного бюджету на 2017 рік і подати документ до парламенту у строк - до 15 вересня. При цьому Мінфін змінить принцип формування державного бюджету на 2017 рік, виходячи не з витратних побажань, як було раніше, а з прогнозних доходів і реальних можливостей.

Кабмін затвердив проект бюджетної резолюції на 2017 рік 24 червня. Документ містить прогноз зростання ВВП у 2017-2019 роках на рівні 3-4%, зниження інфляції з 8,1% у 2017 році до 5,2% у 2019 році, зниження показника безробіття з 8,6% у 2017 році до 8% у 2019 році. Прогнозний рівень держборгу у 2017 році обмежено 66,8% ВВП, у 2019-му - 61,8% ВВП. Курс гривні закладається на рівні 27,2 грн за долар у 2017 році.