Митниця після 20-річної співпраці з "Райфайзен Банк Аваль" переводить платежі в "Укргазбанк"

Державна фіскальна служба України підписала договір про співпрацю з державним «Укргазбанком», в рамках якого банк уповноважений проводити розрахунки з державним бюджетом за митними платежами.

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Як передає кореспондент УНІАН, з боку ДФС договір підписав голова служби Роман Насіров, з боку банку – голова правління Кирило Шевченко.

Як зазначив під час церемонії підписання голова ДФС, до цього, протягом 20 років, обслуговування митних органів за розрахунками з бюджетом здійснював «Райфайзен Банк Аваль».

«Ми йому дуже вдячні за роботу, але цього року у нас відбувся конкурс за вибором уповноваженого банку, і цей конкурс виграв «Укргазбанк»», - сказав Насіров.

За словами чиновника, уповноважений банк буде мати відділення в пунктах пропуску та на митних постах, а також деяких центрах обслуговування платників податків, і після підписання угоди ДФС і «Укрзгазбанк» узгодять графік відкриття відділень, більшість з яких відкриється до кінця вересня.

«Сподіваємося на плідну співпрацю, яка вже фактично почалася. Я думаю, що це буде не проста співпраця з точки зору обслуговування простих банківських операцій, а більш стратегічна. Буде кілька нових електронних фінансових продуктів, які ми подамо до кінця цього року», - додав Насіров.

У свою чергу, голова правління «Укргазбанку» повідомив, що банк в рамках співпраці з ДФС вже відкрив 2 відділення і відкриє ще 36 відділень.

«Ми вже почали працювати на митниці. У п'ятницю запрацювало перше відділення в Дніпропетровську, на митному переході. Сьогодні з ранку почали приймати перші онлайн-платежі в Івано-Франківську», - сказав Шевченко.

Банкір не став називати прогнозований приріст обігу і прибутку завдяки співпраці з ДФС, зазначивши, що таким чином банк, перш за все, виконує свою функцію державного фінустанови, однак розраховує розширити спектр послуг.

Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба вибрала «Укргазбанк» уповноваженим банком для здійснення розрахунків з державним бюджетом за митними платежами за результатами конкурсу. Участь у конкурсі також брав державний «Укрексімбанк», однак «Укргазбанк» запропонував нижчі тарифи.

«Укргазбанк» (м. Київ) працює на ринку України з 1993 року та є одним з найбільших банків за обсягом активів. За результатами докапіталізації банку за участю держави в 2009 році частка Міністерства фінансів в капіталі «Укргазбанку» становить 95%. У 2015 році банк отримав майже 260 млн грн прибутку.