Експерти прогнозують девальвацію гривні до кінця року до 27 за долар

Валютний ринок у найближчі місяці буде неспокійним, і українська гривня до кінця року подешевшає до долара США до 27 грн/дол. з нинішніх 25 грн/дол., вважають опитані УНІАН експерти.

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Як пояснила головний економіст Dragon Capital Олена Бєлан, девальваційний тиск на гривню традиційно посилюється з приходом осені, при цьому населення і бізнес самі створюють підвищений попит на долари і підштовхують гривню до девальвації.

«Хоча Національний банк України буде згладжувати занадто різкі рухи валютного курсу, продаючи валюту з резервів, ми очікуємо, що до кінця року курс опуститься до рівня лютого поточного року - 27 грн/дол.», - прогнозує експерт.

Старший аналітик UniCredit Bank Андрій Приходько також прогнозує, що гривня подешевшає до долара до рівня 27 грн/дол., зазначаючи, що це відповідає очікуванням ринку. При цьому банкір не бачить причин скупати долари, вважаючи більш вигідним засобом накопичення гривневі депозити.

«Середні по ринку ставки за строковими депозитами фізосіб становили 17,6% у липні. Навіть якщо курс гривні повернеться до рівня 27 грн за долар, ступінь девальвації все одно буде нижче, ніж поточна ставка за гривневими депозитами», - пояснив він.

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Виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова, на відміну від свого колеги, поки що вважає гривню невдалим засобом заощаджень через невизначеність з отриманням чергового траншу МВФ, однак її прогнози щодо курсу на осінь більш оптимістичні. «Ми очікуємо, що восени роздрібний курс гривні буде коливатися в межах 25,2-26 грн за долар, що в принципі не є критичним для ринку», - зазначила Коробкова.

Довідка УНІАН. Національна валюта України у вересні 2016 року відзначає своє 20-річчя. За 20 років гривня подешевшала до долара США у 14 разів – з 1,7 грн/дол. на момент введення в обіг до 25,3 грн/дол. на даний час.

У період фіксованого курсу гривня різко девальвувала двічі - до 5 грн/дол. у 1999 і до 8 грн/дол. - у 2008 році. Після переходу до гнучкого курсоутворення, з лютого 2014 року, гривня за середньорічним курсом знецінилася ще утричі.

Історичний мінімум курсу зафіксований в лютому 2015 року на рівні 30,01 грн/дол.

Загострення ситуації на адміністративному кордоні з Автономною Республікою Крим на початку серпня обернулося коливаннями на валютному ринку, і в результаті гривня щоденно втрачала по 5-10 копійок до долара.

На початку поточного тижня падіння гривні припинилося. У понеділок, 22 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 25,27/25,31 грн/дол. Таким чином, національна валюта зміцнилася на 1 копійку з рівня відкриття торгів.

Повний текст з коментарями експертів читайте на УНІАН-Економіка в публікації «Ягідка знову: з яким курсом гривня відсвяткує двадцятиріччя».