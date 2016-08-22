Падіння гривні припинилося: за день зміцнилася на 2 копійки – до 25,30 за долар

У понеділок, 22 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,25/25,30 грн/дол. Таким чином, національна валюта зміцнилася на 2 копійки з рівня відкриття торгів.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, котирування гривні до євро на рівні 28,5650/28,6170 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3900/0,3920 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,2912 грн/дол. До цього часу учасники ринку уклали 522 угоди на суму 377,26 млн дол.

Нагадаємо, загострення ситуації на адміністративному кордоні з Автономною Республікою Крим на початку серпня обернулося коливаннями на валютному ринку, і в результаті гривня щоденно втрачала по 5-10 копійок до долара.

Довідка УНІАН. Національна валюта України у вересні 2016 року відзначає своє 20-річчя. За 20 років гривня подешевшала до долара США в 14 разів – з 1,7 грн/дол. на момент введення в обіг до 25,3 грн/дол. у даний час.

У період фіксованого курсу гривня різко девальвувала двічі - до 5 грн/дол. у 1999 і до 8 грн/дол. - у 2008 році. Після переходу до гнучкого курсоутворення, з лютого 2014 року, гривня за середньорічним курсом знецінилася ще в 3 рази.

Історичний мінімум курсу зафіксований в лютому 2015 року на рівні 30,01 грн/дол.