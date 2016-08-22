Нацбанк розширив перелік підстав для визнання банку проблемним

Національний банк України удосконалив порядок застосування окремих заходів впливу до банків, у тому числі розширив перелік підстав для визнання банку проблемним.

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Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №374, яка набирає чинності з 23 серпня, банк може бути віднесено до категорії проблемних у разі недотримання порядку формування та зберігання обов'язкових резервів, а також у разі встановлення факту укладення банком угод з пов'язаними особами на неринкових умовах, що призвело до невиконання банком економічних нормативів або отримання збитку.

Також цією постановою регулятор змінив механізм розрахунку окремих штрафів за ненадання статистичної звітності, порушення порядку формування та зберігання обов'язкових резервів, надання недостовірної або ненадання інформації про структуру власності.

Крім того, як зазначив НБУ, для підвищення ефективності особливого режиму контролю за діяльністю банку постанова удосконалює окремі норми, що регулюють діяльність у банку куратора Національного банку України.

Як повідомляв УНІАН, у процесі очищення банківської системи Нацбанк за 2014 і 2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банки, які передані в управління Фонду гарантування вкладів. З початку цього року НБУ вирішив вивести з ринку ще 14 фінустанов.

У рамках чинного законодавства Національний банк може у разі невиконання банком вимог нормативних актів регулятора визнати такий банк проблемним, а згодом - неплатоспроможним.