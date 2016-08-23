Порошенко пообіцяв вкладникам банку "Михайлівський" повернути вкрадені гроші

Президент України Петро Порошенко заявив вкладникам неплатоспроможного банку «Михайлівський», які не можуть повернути свої заощадження, що взяв розслідування щодо цього банку під особистий контроль.

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«Я знаю про проблеми вкладників банку «Михайлівський». Я на сьогодні взяв під контроль проведення слідства», - цитує Порошенка прес-служба глави держави.

Президент відзначив, що гроші вкладників були викрадені злочинцями і зараз ведеться слідство. «Вкрадені гроші будуть знайдені, вилучені і використані для виплати вам», - пообіцяв він.

Також Порошенко повідомив, що звернеться до уряду з проханням створити робочу групу з вирішення питання вкладників банку «Михайлівський», яка має проінформувати всіх потерпілих громадян про ситуацію з виплатами.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України повідомив про прийняте рішення про віднесення банку «Михайлівський» до категорії неплатоспроможних через проведення банком сумнівних операцій з депозитами фізичних осіб 23 травня пізно ввечері.

За інформацією НБУ, 20 травня, коли голова правління банку «Михайлівський» Ігор Дорошенко залишив посаду, банк під прикриттям технічного збою куратора НБУ обмежив доступ до своєї бази даних і провів низку сумнівних операцій з переведення вкладів фізосіб з пов'язаних з банком компаній, збільшивши навантаження на Фонд гарантування на 1 млрд грн – до 2,6 млрд грн.

Як згодом з'ясував фонд, таким чином банк намагався розгорнути на балансі вклади пов'язаних фінансових компаній, які не підпадають під гарантії.

12 серпня Національна поліція повідомила про вручення підозри та арешт екс-голови правління банку «Михайлівський» Ігоря Дорошенка, який підозрюється в розкраданні 870 млн грн коштів і доведення банку до неплатоспроможності. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.