Експерти поліпшили прогноз зростання економіки України на 2017 і 2018 роки

Експерти погіршили прогноз зростання економіки України за підсумками 2016 року на 0,1 п.п. до 1%, але при цьому поліпшили прогнози на 2017 і 2018 роки - до 2,9% і 3,6% відповідно.

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Про це йдеться в оновленому консенсус-прогнозі, сформованому за результатами опитування експертів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Як наголошується в документі, опублікованому на сайті міністерства, експерти поліпшили очікування щодо інфляції на поточний рік, і, згідно з оновленим прогнозом, споживчі ціни в Україні в середньому за рік зростуть на 14%. У 2017 році інфляція, за прогнозами експертів, становитиме 10,9%, до 2018 року - 6,9%.

Також повідомляється, що дефіцит зведеного бюджету в 2016, 2017 і 2018 роках очікується на рівні 60,1 млрд грн, 56,9 млрд грн і 74,4 млрд грн відповідно, а державний і гарантований державою борг – 1,812 трлн грн, 1,930 трлн грн і 2,063 млрд грн відповідно.

Ключовими внутрішніми ризиками для економіки цього року експерти назвали недостатню швидкість проведення реформ, низьку платоспроможність реального сектору і низьку кредитну активність банків.

Серед зовнішніх ризиків експерти виділили неотримання запланованого фінансування від Міжнародного валютного фонду, дефіцит зовнішнього фінансування та звуження можливостей доступу на міжнародні ринки капіталу.

Також експерти відзначили вплив таких зовнішніх ризиків, як повільне відновлення світової економіки із збереженням низьких цін на світових сировинних ринках і скорочення іноземними компаніями інвестиційних планів або перенесення термінів їх реалізації у зв'язку з макроекономічною невизначеністю.

Як повідомляв УНІАН, валовий внутрішній продукт України в другому кварталі 2016 року порівняно з попереднім, першим кварталом 2015 року, з урахуванням сезонного фактору, зріс на 0,6% після падіння на 0,7% у першому кварталі в аналогічному вимірі.

У річному вираженні, порівняно з другим кварталом 2015 року, зростання ВВП України скоротилося до 1,3% після зростання на 0,1% кварталом раніше.

Національний банк прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 1,1%, в 2017 році – на 3%. Прогноз НБУ щодо інфляції передбачає зростання споживчих цін на 12% в 2016 році і на 8% - у 2017 році.

Ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 1,5% при інфляції 15,1%, Світовий банк – зростання ВВП на 1% при інфляції 15%.

Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2016 року може становити 1% при інфляції до 19%.