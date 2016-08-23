Суд підтвердив правомірність рішення НБУ про визнання неплатоспроможним банку "Надра"

Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив правомірність і достатність дій Національного банку України при віднесення банку «Надра» до категорії неплатоспроможних.

Як повідомляється на сайті регулятора з посиланням на матеріали судової справи, в 2012 році фізична особа розмістила у банку «Надра» ряд вкладів на загальну суму близько 85 тис. дол. і в зв'язку з неповерненням банком цих вкладів по закінченні терміну звернулася в суд. Позивач вимагав визнати протиправними дії та бездіяльність НБУ, а також стягнути з регулятора моральну шкоду.

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За інформацією НБУ, суд дійшов висновку, що постанови про визнання банку проблемним та неплатоспроможним було ухвалено Національним банком обґрунтовано, зважено, з дотриманням принципу рівності перед законом.

Крім того, суд встановив, що діяльність банку «Надра» не відповідала вимогам банківського законодавства, була ризиковою, створювала загрозу для вкладників і кредиторів банку, всупереч обов'язку власників суттєвої участі банку вживати своєчасних заходів для запобігання неплатоспроможності банку, таких заходів ухвалено ними не було.

«Колегія суддів дійшла висновку, що з боку Національного банку здійснювалися дії щодо недопущення віднесення банку до категорії неплатоспроможних, а також по відновленню такої платоспроможності. Дослідивши всі матеріали справи, колегія суддів апеляційної інстанції погодилася з висновком судів першої інстанції про відмову в задоволенні адміністративного позову», - наголошується в повідомленні НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 4 червня 2015 року прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку «Надра» за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізосіб.

З 6 лютого 2015 року в банку працювала тимчасова адміністрація фонду на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Банк «Надра» працював на ринку України з 1993 року і входив до групи найбільших за обсягом активів. Основним власником банку є структура Group DF Дмитра Фірташа, компанія Centragas Holding AG (89,9659% акцій банку, Австрія).

У 2014 році банк отримав 1,041 млрд грн збитку, тоді як 2013 рік банк закінчив з прибутком 2,374 млн грн.