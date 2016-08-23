Кабмін затвердив бюджет Фонду соціального страхування

Кабінет міністрів України затвердив бюджет новоствореного Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на 2016 рік для посилення контролю за витрачанням бюджетних коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, шляхом ліквідації яких створюється єдиний Фонд соцстрахування.

Читайте такожКабмін спростив правила встановлення лічильників електроенергії для споживачів

Відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду.

Міністр соціальної політики Андрій Рева на засіданні Кабміну зазначив, що це допоможе більш чітко контролювати витрати фондів, що ліквідуються, і не призведе до порушення виплат людям.

«Це не вплине на виплати людям, зате дасть можливість уникнути ситуацій, коли у нас деякі оплачують розробку програмного забезпечення за 35 млн грн і без цього не можуть ліквідуватися», - сказав Рева.

Міністр також відзначив, що бюджет Фонду соцстрахування є збалансованим, бездефіцитним і не вимагає додаткових витрат із держбюджету.

Читайте такожКабмін затвердив бюджет Фонду соцстрахування з безробіття в розмірі 8,6 мільярда

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» щодо забезпечення діяльності фондів соціального страхування в період реорганізації». Згідно з цим документом почалася процедура реорганізації фондів соціального страхування шляхом об'єднання Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в єдиний Фонд соціального страхування України, яка мала завершитись орієнтовно на початку другого півріччя 2016 року.

У липні Верховна Рада не змогла зібрати достатньої кількості голосів для розгляду законопроекту, який передбачає зміну процедури об'єднання Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві в єдиний Фонд соціального страхування.

Як відзначається в пояснювальній записці, рішення про реорганізацію фондів соцстраху шляхом їх об'єднання було ухвалено ще в листопаді 2015 року, однак процес затягнувся. Через недосконалість нормативно-правової бази фонди, що ліквідуються, вже півтора року здійснюють свою діяльність без контролю правлінь і не входять до сфери управління органів державної влади, блокуючи процес об'єднання.