Занурення в кризу: в Росії через низькі ціни на нафту погіршили прогноз дефіциту бюджету

Дефіцит бюджету Росії в 2016 році може скласти понад 3% ВВП, заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, передає ПРАЙМ.

Читайте такожПриплив валюти в Росію вперше за два роки впав до нуля"Очікуваний дефіцит за підсумками року складе понад 3%. Це вище запланованого рівня, природно, ми будемо робити все, щоб цей дефіцит зберігався в тих рамках, на які ми орієнтуємося. Тим не менш, такий сценарій можливий, тому що передбачався виходячи з 3% при ціні на нафту до 50 доларів за барель. Дефіцит може зрости, якщо ціна на нафту впаде нижче 50 доларів за барель", - сказав Медведєв за підсумками наради 23 серпня.

Прогноз Мінфіну щодо дефіциту федерального бюджету на 2016 рік становить 3,2% ВВП.