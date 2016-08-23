Гройсман хоче зробити бюджет-2017 "максимально реалістичним"

Проект державного бюджету на 2017 рік має бути максимально реалістичним і будуватися на прогнозах реальних доходів та реального дефіциту, який не зруйнує досягнутої макроекономічної стабільності в Україні. Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з профспілками та Федерацією роботодавців України.

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«Я прихильник того, щоб ми знали, наприклад, що в Україні є 700-800 млрд грн доходів. Давайте обговорювати, що ми можемо спрямувати на армію, на соціальну сферу, давайте експертно говорити про це. Я за те, щоб бюджет був реальним, дефіцит був реальним і він був збалансованим. Якщо ми маємо, умовно, 700 млрд грн доходів - ми можемо ухвалити бюджет у 1 трлн грн? Ні, тому що різниця непокритих доходів зруйнує макрофінансову стабільність, - сказав Гройсман. - І нам треба буде вперше, можливо, підійти відповідально до сформованого бюджету».

Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк також зазначав, що Міністерство фінансів України має намір почати процес зведення проекту державного бюджету на 2017 рік і подати документ до парламенту в термін - до 15 вересня. При цьому Мінфін змінить принцип формування державного бюджету на 2017 рік, виходячи не з витратних побажань, як було раніше, а з прогнозних доходів і реальних можливостей.

Кабмін затвердив проект бюджетної резолюції на 2017 рік 24 червня. Документ містить прогноз зростання ВВП у 2017-2019 роках на рівні 3-4%, зниження інфляції з 8,1% у 2017 році до 5,2% в 2019 році, зниження показника безробіття з 8,6% у 2017 році до 8% в 2019 році. Прогнозний рівень держборгу в 2017 році обмежений 66,8% ВВП, в 2019-му - 61,8% ВВП. Курс гривні закладається на рівні 27,2 грн за долар у 2017 році.