Гривня на міжбанку знизилася на 5 копійок - до 25,35 за долар

У вівторок, 23 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 25,31/25,35 грн/дол. Таким чином, національна валюта знизилася порівняно з рівнем відкриття торгів на 5 копійок.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, котирування гривні щодо євро на рівні 28,6960/28,7420 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3910/0,3920 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 встановився на рівні 25,3055 грн/дол. На цю годину учасники ринку уклали 487 угод на суму 288,81 млн дол.