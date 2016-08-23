Уряд найближчим часом запропонує нову систему, що забезпечить справедливість зарплат і пенсій - Гройсман

Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, відкриваючи засідання уряду у вівторок, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

"Настав час, коли ми запропонуємо варіант, яким чином вирішити питання початку, який дасть можливість достойно оплачувати працю українських громадян, а також відновити соціальну справедливість у пенсійному забезпеченні. Це найголовніше наше завдання. Найближчим часом ми презентуємо не популістичні, а реальні кроки, які люди відчують", - заявив Гройсман.

За його словами, заробітна плата українських громадян недооцінена.

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"Наше завдання - найближчим часом запропонувати нову систему, яка дозволить розпочати відновлення справедливості для працюючих громадян", - зазначив прем’єр.

Зокрема, за його словами, потрібно детінізувати заробітні плати, знищити системи "зрівнялівок", дати можливість побудувати якісну систему пенсійного забезпечення "для того, щоб український пенсіонер, а це мільйони людей, розумів, що якщо він працює - він отримає достойну пенсію, і це буде гарантувати держава".

Голова уряду висловив переконання, що пропозиції щодо вирішення цих питань буде спільною позицією і матиме підтримку профспілок.

"Важливо, щоб ми все дуже чітко прорахували, яка є позиція і презентували її українському суспільству, і ми це зробимо спільно із підтримкою фракцій коаліцій парламенту, фракцій, які готові будуть підтримати такі необхідні рішення, спільно з Президентом", - зазначив він.

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Гройсман повідомив, що сьогодні буде затверджено Генеральну угоду з профспілками, що не підписувалася урядом 5 років.

"Зараз ми вперше це зробимо. Це не просто угода, яку ми просто підпишемо формально, - це наші спільні зобов'язання, які ми будемо виконувати для того, щоб захистити права пересічного українця", - зазначив він.