Мінфін позичив на внутрішньому ринку 2,7 мільярда гривень

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) сьогодні, 23 серпня, залучило до державного бюджету 2,710 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті міністерства, всі кошти залучено в результаті продажу гривневих облігацій, індексованих на валютний курс, терміном обігу 7 років із середньозваженою дохідністю 6,5% річних, за якими Мінфін задовольнив 1 отриману заявку.

Продаж гривневих облігацій терміном обігу 6 та 9 місяців, а також 1 і 2 року, не відбулася.

Раніше, 17 серпня, Мінфін після півторарічної перерви відновив розміщення облігацій внутрішньої держпозики, індексованих на валютний курс, і в результаті продажу цих облігацій залучив до держбюджету 1,001 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів у третьому кварталі має намір провести 13 ОВДП-аукціонів, на яких планується розміщення гривневих облігацій терміном обігу 3, 6, 9 і 12 місяців, 2, 3 і 5 років, а також валютних облігацій терміном обігу 1,5 і 2 роки.

Станом на 23 серпня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 548,215 млрд грн, при цьому у власності Національного банку України містяться держпапери на суму 372,646 млрд грн, або 68% їх загального обсягу.