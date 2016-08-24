Угода про асоціацію з ЄС вже поступово компенсує втрати України через агресію Росії - президент

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу в центрі Києва з нагоди Дня Незалежності України.

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“Угода про асоціацію з ЄС уже працює й уже поступово компенсує ті колосальні втрати, які завдала війна та економічна агресія Росії”, - сказав він.

Порошенко підкреслив, що в державі вдалося забезпечити макроекономічну стабілізацію та відновлення економічного зростання.

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"Москва намагається душити нас як закриттям свого ринку, так і блокуванням транзиту в інші країни. На фоні безпрецедентних зовнішніх шоків вдалося забезпечити макроекономічну стабілізацію і відновлення економічного зростання", - сказав президент.

Крім того, він наголосив, що “незалежність вже дала нам демократію і свободу; почуття громадянської гідності і національної єдності; навчила захищатися і відкрила європейську перспективу".