Сім'я зятя Путіна опинилася в п'ятірці найбагатших "кланів" Росії

Про це повідомляється на сайті журналу.

Згідно з даними Forbes, сукупний стан Миколи Шамалова і його сина Кирила оцінюється в $2,4 млрд.

Основою стану давнього знайомого президента Путіна Шамалова-старшого є пакет 10,2% акцій банку "Росія", у його сина – частка в "Сибур" (найбільший нафтохімічний холдинг Росії).

Кирило Шамалов (чоловік доньки президента РФ Катерини) потрапив у рейтинг найбагатших росіян, складений у квітні, і посів у ньому 64-е місце, причому в списку він виявився самим молодим, йому 34 роки.

У рейтингу Forbes Шамалови обігнали Ананьєвих ($2,8 млрд у братів Дмитра та Олексія), Ротенбергів ($2,8 млрд у Аркадія і Бориса і їх синів), а на першому місці опинилася сім'я Гуцериєвих ($9,8 млрд Михайла, його брата Пласти-Салама, сина Саїда і племінника Михайла Шишханова), відзначає "Слон".

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Кирило Шамалов також потрапляв на четверте місце рейтингу, складеного за обсягом отриманих державних замовлень.

Про його весілля на Катерині Тихоновій, ймовірної дочки президента Росії Володимира Путіна, Катерини Тихонової, писали в грудні 2015 року.

У Кремлі офіційно спорідненість глави держави і дружини наймолодшого мільярдера не підтверджують.