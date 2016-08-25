Королівський банк Шотландії відмовився від міжнародних операцій: тисячі клієнтів шукають йому заміну

Королівський банк Шотландії Royal Bank of Scotland Group Plc (RBS) звернувся до близько 3 тисяч своїх клієнтів, що користуються глобальними транзакційними послугами банку, з проханням прискорити процес пошуку альтернативних фінансових організацій, передає Bloomberg.

RBS попередив клієнтів, що поточні рахунки, управління грошовими коштами та розрахунки за міжнародними торговельними операціями, швидше за все, будуть недоступні після 31 грудня.

Читайте такожДефіцит торгового балансу Британії за місяць майже подвоївсяЗа даними банку, він проводить таку роботу серед майже 7000 клієнтів в 32 країнах протягом 18 місяців, так як виходить з бізнесу. Причому більше половини клієнтів вже переорієнтувалися.

RBS вирішив відмовитися майже від усіх зарубіжних операцій і сконцентруватися на внутрішньому ринку Великої Британії. Банк має намір припинити банківські операції за межами Великої Британії і Ірландії, оскільки це вимагає дуже великих витрат на інвестиції в технології, необхідні для обслуговування клієнтів, і не буде давати адекватну віддачу.