Україна і Китай готують дорожню карту економічного співробітництва у сферах реалізації спільних проектів у сільському господарстві, промисловості, енергетиці та у сфері інфраструктури.

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Про це повідомила торговий представник України Наталія Микольська за підсумками 4-го засідання Підкомісії з питань торговельно-економічного співробітництва Комісії зі співробітництва між урядом України і урядом КНР.

«Ми опрацювали питання у сфері торгівлі, технічного регулювання, транспорту, енергетики, туризму і хай-тек. Ми надаємо особливого значення цій співпраці, - сказала Микольська. - Ми домовилися про те, що сторони будуть відпрацьовувати переліки товарів для експорту та імпорту і залучати до цього підприємства двох країн. Ми домовилися про підтримку підприємств у виставках і ярмарках, а також про проведення торгових місій у Китаї та Україні. Ми також обговорили можливості створення промислових підприємств на території України, продукція яких буде потім спрямована на експорт до ЄС, країн Скандинавії та інших держав, з якими Україна уклала угоди про зону вільної торгівлі».

Окрему увагу, за словами Микольської, було приділено побудові економічного поясу Великого Шовкового шляху. «Ми сподіваємося, що ми зможемо підписати план дій Україна - Китай щодо спільної реалізації Великого Шовкового шляху, який буде передбачати наше співробітництво у сфері інвестицій, інфраструктури і транспорту», - сказала Микольська.

Вона відзначила, що на даному етапі Україні було вкрай важливо зберегти діалог із Китаєм у зв'язку з низкою скандалів, які раніше супроводжували українсько-китайські проекти, зокрема, проекти будівництва гілки поїзда до столичного аеропорту «Бориспіль», а також ряд аграрних контрактів.

«Зараз ми визначаємо відповідальні структури (в урядах України і Китаю - УНІАН), які будуть займатися безпосередньо обробкою пропозицій бізнесу. Ми хочемо розробити алгоритм, коли приходить запит, і ми відправляємо його по своїх асоціаціях, а вони - по своїх. У нас велика база підприємств, - сказала Микольська. - Ми домовилися про активізацію діалогу «business-to-business». Ми домовилися про проведення секторальних місій у Китаї. Вони будуть не відразу - країна специфічна і велика. Будемо опрацьовувати цю ідею на початок 2017 року. Плюс ми теж чекаємо китайську місію імпортерів».

Як повідомляв УНІАН, Китай посідає 4-те місце в переліку стратегічних торговельних партнерів України. У 2015 році уряд Китаю заявив про намір довести обсяг інвестицій в інші країни до 500 млрд дол. до 2020 року. Україна є потенційно цікавою державою для Китаю, оскільки має Угоду про зону вільної торгівлі з ЄС, а також готує аналогічні угоди з рядом інших держав.