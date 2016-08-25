Російські експерти розповіли про економіку РФ, що "застрягла на дні"

Російська економіка в липні 2016 року «поки що застрягла на дні». Про це йдеться в аналітичному огляді «Коментарі про державу і бізнес» (КДБ) за період 17-24 серпня, підготовленому Центром розвитку Вищої школи економіки (ВШЕ), пише Slon.ru.

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Експерти ВШЕ прийшли до такого висновку на основі суперечливих статистичних даних в липні. Незважаючи на деяке поліпшення споживчого попиту та зростання роздрібного товарообігу, а також будівельної активності, промислове виробництво в липні скоротилося. Крім того, "так і не склалися" умови для пожвавлення інвестиційного процесу.

Як відзначається в огляді, «на тлі зниження обсягів інвестицій і млявої динаміки фондових індексів... явного сигналу про поліпшення економічної кон'юнктури у промисловості (а значить і в економіці в цілому) не спостерігається».

«Незважаючи на поширену думку про те, що вже в кінці поточного року економіка РФ почне перехід до відновного зростання, яке в найближчі роки буде тільки прискорюватися, нам видається ймовірнішим сценарій продовження стагнації/рецесії до закінчення періоду бюджетної консолідації», – вважають економісти.

На початку серпня в ВШЕ повідомили, що в другому кварталі поточного року економіка РФ впала «нижче дна». У червні економісти попереджали, що российкая економіка "продовжує скочуватися у рецесію, і "дна" так і не нащупала".