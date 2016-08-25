У Мін'юсті придумали, як знизити кількість рейдерських атак в Україні

Міністерство юстиції має намір посилити кримінальну відповідальність реєстраторів та нотаріусів за незаконну зміну даних реєстру власників юридичних осіб, що сприятиме зниженню кількості рейдерських атак в Україні. Про це під час круглого столу повідомив заступник міністра юстиції Павло Мороз.

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«Це злочин? Злочин. Значить, цього реєстратора необхідно не просто залучити до відповідальності у вигляді блокування доступу до реєстру. Його потрібно відправити до в'язниці. Для цього ми зараз розробляємо законопроект, в якому ми хочемо посилити кримінальну відповідальність реєстраторів та нотаріусів», - сказав він.

Також Мороз зазначив, що кримінальна відповідальність буде поширюватися і на заявників на зміну власників майна під час подання завідомо неправдивих документів.

Заступник міністра додав, що якщо реєстратор або нотаріус сумнівається у правильності оформлення документів щодо зміни власника компанії, то він може звернутися до Мін'юсту для отримання консультації. Це убезпечить його від подальших скарг та кримінальної відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство юстиції для скорочення можливості рейдерських атак мало намір запустити СМС-інформування про реєстраційні дії, впровадити документальне свідоцтво про право власності, звузити можливості проведення реєстраційних дій нотаріусами по областях країни.