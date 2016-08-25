Апеляційний суд відмовив НБУ у стягненні з власника "Імексбанку" Клімова 300 мільйонів

Апеляційний суд Одеської області скасував рішення Приморського районного суду міста Одеси від 16 березня, яким суд стягнув на користь Національного банку 309,851 млн грн депутата Верховної Ради Леоніда Клімова (група «Відродження») як з поручителя за договором про надання стабілізаційного кредиту «Імексбанку», який належить йому.

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«У задоволенні позовних вимог Національного банку України про стягнення заборгованості відмовити», - йдеться в рішенні суду, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з текстом документа, апеляційний суд не погодився з рішенням суду попередньої інстанції, оскільки поручительство за кредитом «Імексбанку» припинило свою дію, бо Нацбанк звернувся до суду з приводу цього поручительства 6 січня 2016 року, а не впродовж 6 місяців з дня початку процедури ліквідації банку – з 27 травня до 27 листопада 2015 року – як того вимагає чинне законодавство.

«Завершення терміну, встановленого договором поруки, так само як завершення шести місяців з дня настання строку виконання основного зобов'язання або одного року з дня укладення договору поруки, якщо строк основного зобов'язання не встановлено, припиняє поруку за умови, що кредитор впродовж терміну дії поруки не звернувся з позовом до поручителя», - зазначається в рішенні суду.

Як повідомили УНІАН у Національному банку України, регулятор уже подав відповідну касаційну скаргу на рішення суду апеляційної інстанції, проте до завершення судового розгляду не надає коментарів щодо цієї судової справи.

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року НБУ повідомляв, що суд стягнув з депутата Верховної Ради Леоніда Клімова (група «Відродження») суму заборгованості за кредитним договором про надання стабілізаційного кредиту «Імексбанку», який належить йому, на загальну суму 309,851 млн грн на користь Національного банку, а також судовий збір у розмірі 4,6 млн грн.

Клімов є чинним депутатом Верховної Ради України по виборчому округу №137 (Одеська обл.) і входить до парламентського Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності. В «Імексбанку», який належить йому, з 27 січня 2015 року працювала тимчасова адміністрація, а з 27 травня минулого року проходить процедура ліквідації.

Як повідомляв НБУ, суд наклав арешт на житловий будинок і квартиру депутата в Одесі, автомобілі марки «Мерседес» і паркомісця, а також на акції декількох компаній, зокрема й ФК «Чорноморець».

НБУ нагадав, що договір про надання стабілізаційного кредиту було укладено 28 листопада 2014 року і Клімов виступив поручителем за цим кредитом, проте свої зобов'язання ні він, ні банк-позичальник не виконали.