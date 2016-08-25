Гривня на міжбанку знизилася ще на 7 копійок - до 25,42 за долар

У четвер, 25 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,37/25,42 грн/дол. Таким чином, національна валюта знизилася в порівнянні з рівнем відкриття торгів на 7 копійок.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,6480/28,7020 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3910/0,3920 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 25,3263 грн/дол. До цього часу учасники ринку уклали 231 угоду на суму 98,02 млн дол.